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Resident Evil HD Remastered перешла отметку в 1 миллион копий

26.04.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Компания Capcom с гордостью объявила о том, что переиздание Resident Evil HD Remaster, которое вышло 20 января этого года, записало в свою копилку один миллион проданных копий.

Ранее игра уже отличилась высокими стартовыми темпами продаж, став самым быстро продаваемым цифровым проектом компании. Кроме того, обновленная версия нетленной классики сумела побить рекорд суточных продаж в сервисе PlayStation Network.

И хоть миллион купленных копий не является внушительной цифрой для крупных ААА-проектов, нельзя забывать, что Resident Evil HD Remaster к ним не относится — это нишевый олдскульный продукт для узкого круга прожженных ценителей. Поэтому разработчикам переиздания определенно есть чем гордиться, остается лишь выбрать следующего кандидата для обновления.

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