Стали известны системные требования Call of Duty: Black Ops III

До релиза игры еще очень много, а Treyarch уже слили системные требования для своего нового детища - Call of Duty: Black Ops III

Владельцам консолей беспокоиться не о чем, а вот некоторым владельцам РС придется подумать об улучшении своих ЭВМ. Минимальные требования почти такие же, как у прошлогодней Call of Duty: Advanced Warfare.

Для запуска Call of Duty: Black Ops III на самых низких настройках потребуется компьютер с процессором Intel Core i3-530 2,93 ГГц или AMD Phenom II X4 810 2,6 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти и видеокартой уровня NVIDIA GeForce GTX 470 или ATI Radeon HD 6970 с 1 ГБ памяти. Но для Black Ops 3, в отличие от Advanced Warfare, обязательна поддержка DirectX 11.