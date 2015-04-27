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Стали известны системные требования Call of Duty: Black Ops III

27.04.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

До релиза игры еще очень много, а Treyarch уже слили системные требования для своего нового детища - Call of Duty: Black Ops III

Владельцам консолей беспокоиться не о чем, а вот некоторым владельцам РС придется подумать об улучшении своих ЭВМ. Минимальные требования почти такие же, как у прошлогодней Call of Duty: Advanced Warfare

Для запуска Call of Duty: Black Ops III на самых низких настройках потребуется компьютер с процессором Intel Core i3-530 2,93 ГГц или AMD Phenom II X4 810 2,6 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти и видеокартой уровня NVIDIA GeForce GTX 470 или ATI Radeon HD 6970 с 1 ГБ памяти. Но для Black Ops 3, в отличие от Advanced Warfare, обязательна поддержка DirectX 11.

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