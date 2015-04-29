Трейлер PC версии WWE 2K15

Зрелищный файтинг WWE 2K15 со звездами рестлинга наконец доступен владельцам РС. Как и обещали разработчики, РС-версия почти ничем не отличается от консольных версий для Xbox One и PS4. Серия WWE долгое время оставалась эксклюзивом для консолей, и никогда не выходила на ПК.

Игра уже включает в себя все дополнения, вышедшие на консолях, а это означает 36 дополнительных бойцов, 4 менеджера, 26 матчей и 46 сценариев игры для одиночного режима. Кроме того, 2K добавила режимы MyCareer и 2K Showcase.

WWE 2K15 доступна в Steam за 34,99$. Для сомневающихся в покупке разработчики подготовили новый трейлер.

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