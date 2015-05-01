В HearthStone планируют добавить Мстителей

Компания Blizzard - разработчик Hearthstone: Heroes of Warcraft опубликовали в официальном твиттере игры изображение с популярными персонажами вселенной комиксов Marvel — Мстителями. Судя из поста понятно, что совсем скоро супергерои пополнят список персонажей Hearthstone.

«Ух ты, этим летом будет множество героев, пытающихся спасти мир!» — написали создатели Hearthstone.

В добавок к данному твиту было прикреплено то самое изображение:

Будет ли это дополнительный набор карт, либо дополнение - пока не известно.