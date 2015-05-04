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Новые подробности о SeasonPass для Batman: Arkham Knight

04.05.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

На днях был анонсирован Season Pass для Batman: Arkham Knight. Естественно, всем стало интересно, что же будет включать в себя абонемент. И вот разработчики из WB Games раскрыли некоторые подробности.

В сюжетном  Batgirl: A Matter of Family появится возможность сыграть за одноименную Ш. Дополнение станет приквелом ко всей истории, его действие развернется в новой локации. В состав второго дополнения, The Season of Infamy, войдут новые миссии и враги. Игрокам позволят сыграть за союзников Темного рыцаря в рамках дополнения Gotham City Stories. Отдельно выйдет набор легендарных Бэтмобилей и трасс, стилизованных под разные эпохи. 

Кроме того, в Season Pass войдут скины для персонажей и карты-испытания.

Сезонный пропуск входит в состав Premium Edition, но его можно приобрести и отдельно.

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