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Информация о новых релизах от Electronic Arts

06.05.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Electronic Arts сообщила, что собирается выпустить экшен Mirror's Edge 2 в первой четверти 2016 года. Примерно в то же время выйдет продолжение Plants vs. Zombies.

Руководство компании также сообщило, что этой осенью появится новая игра серии Need for Speed. Гонка пока еще не получила финального названия, но известно, что ее разработкой занимается студия Ghost Games, два года назад выпустившая последнюю часть серии Need for Speed: Rivals . До конца года появится и мобильная Need for Speed: No Limits от австралийской студии Firemonkeys.

О грядущих релизах Electronic Arts наверняка расскажет побольше в ходе игровой выставки E3 2015.

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