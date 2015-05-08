Трейлер о создании саундреков к Tom Clancy's The Division

После давольно таки долгого отсутствия новостей разработчики Tom Clancy's The Division выложили в сеть видеодневник, который посвящен созданию саундтреков для будущей игры.

За музыкальную составляющую The Division отвечает композитор Ола Странд. Он работал над саундтреками к играм World In Conflict, Far Cry 3 и Assassin's Creed: Revelations. В видеоролике композитор рассказал о своих прошлых проектах и о создании музыкального оформления новой игры. Вместе с братом, который тоже принимает участие в работе, они занимаются поиском помещений для записи определенных звуковых эффектов и подбирают нужные музыкальные инструменты.

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