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Первая информация о новой Assassins Creed: Syndicate

09.05.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Портал Polygon вчера подтвердил предыдущий слух, который они же и запустили, о том, что Assassin’s Creed: Victory сменила подзаголовок на Syndicate, а также некоторые подробности о главном герое.

В игре нам предстоит сыграть за ассасина по имени Джейкоб Фрай, а события новой части развернутся в период промышленной революции в Лондоне.

Игрокам, которые оформят предзаказ игры на GameStop, достанется ожерелье из шиллингов, аналогичное тому, которое носит главный герой. Возможно, СНГ издатели и ретейлеры тоже порадуют фанатов чем то особенным.

Релиз игры ожидается в ноябре.

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