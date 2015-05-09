Первая информация о новой Assassins Creed: Syndicate

Портал Polygon вчера подтвердил предыдущий слух, который они же и запустили, о том, что Assassin’s Creed: Victory сменила подзаголовок на Syndicate, а также некоторые подробности о главном герое.

В игре нам предстоит сыграть за ассасина по имени Джейкоб Фрай, а события новой части развернутся в период промышленной революции в Лондоне.

Игрокам, которые оформят предзаказ игры на GameStop, достанется ожерелье из шиллингов, аналогичное тому, которое носит главный герой. Возможно, СНГ издатели и ретейлеры тоже порадуют фанатов чем то особенным.

Релиз игры ожидается в ноябре.