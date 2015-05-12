The Witcher III перешел отметку в миллион предзаказов

Отличная новость из Польши. Студия CD Projekt Red как никогда довольна своим проектом - The Witcher III: Wild Hunt. А все потому, что совсем недавно третий Ведьмак перешел отметку в один миллион предзаказов по всему миру.

О столь радостной новости разработчики игры сообщили в своем твиттер аккаунте.

Напомним, что игра имеет до выхода уже более 200 наград в том числе и "Самая ожидаемая игра года", которую она получила на Golden Joystick Awards. У вас все еще есть шанс оформить предзаказ до выхода игры, который состоится 17 мая.