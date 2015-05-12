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The Witcher III перешел отметку в миллион предзаказов

12.05.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Отличная новость из Польши. Студия CD Projekt Red как никогда довольна своим проектом - The Witcher III: Wild Hunt. А все потому, что совсем недавно третий Ведьмак перешел отметку в один миллион предзаказов по всему миру.

О столь радостной новости разработчики игры сообщили в своем твиттер аккаунте.

Напомним, что игра имеет до выхода уже более 200 наград в том числе и "Самая ожидаемая игра года", которую она получила на Golden Joystick Awards. У вас все еще есть шанс оформить предзаказ до выхода игры, который состоится 17 мая.

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