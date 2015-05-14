Открытый чемпионат Центральной Азии по World Of Tanks

Компания Wargaming объвляет о старте серии турниров по World of Tanks среди игроков стран Центральной Азии. Бои пройдут в шести странах: Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане и Азербайджане. Суперфинал пройдёт в городе Алматы, Казахстан. Игрокам предстоят захватывающие сражения, по завершении которых их ждут призы и подарки.

Организаторы обешают:

Шесть региональных онлайн-турниров, которые пройдут в шести странах: Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане и Азербайджане.

Онлайн-игры среди победителей национальных этапов турнира.

Офлайн-финал, который пройдёт в Алматы 6 июня 2015 года по адресу пр. Абая, 44 (угол ул. Байтурсынова), Дворец спорта имени Балуана Шолака.

6 июня 2015 года по адресу В финале всех желающих ожидает турнир в личном зачёте, а также разнообразные активности для игроков и зрителей: общение с разработчиками, викторины, игры и, конечно, призы.

Личный зачёт проходит без предварительной регистрации. Принять в нём участие может любой желающий совершенно бесплатно.

Подробнее о турнире и о регламенте вы можете узнать на официальном сайте игры