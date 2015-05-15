Все о компьютерах, играх и киберспорте

Стала известна дата ЗБТ Black Desert

15.05.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Компания разработчик GameNet вскоре запустит первый этап закрытого бета-теста многопользовательской игры Black Desert. Тестирование стартует 28 мая и продлится до 31 мая включительно.

Пользователи бета-теста одними из первых смогут опробовать новинку на русском языке. Кроме того, игровой процесс будет полностью адаптирован под отечественную аудиторию и рынок. Некоторые игровые механики уже были изменены благодаря пользовательскому голосованию.

В рамках бета-теста участники смогут исследовать один из континентов мира Black Desert. Игроков также ждут свободные PvP-битвы, современный редактор персонажей, развитая система отношений с NPC и возможность приручения диких животных.

Узнать больше о игре Black Desert можно на официальном сайте.

Количество уникальных просмотров: 1574

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Похожие записи:

    Последнее с форума:

    Последнее в блогах:

    Социальные сети и RSS:

    Популярное (за 30 дней):

    Дружественные проекты:

    Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

    Page rendered in 0.2787 seconds and used 1.29MB of RAM. We need to overclock it :-)!