Стала известна дата ЗБТ Black Desert

Компания разработчик GameNet вскоре запустит первый этап закрытого бета-теста многопользовательской игры Black Desert. Тестирование стартует 28 мая и продлится до 31 мая включительно.

Пользователи бета-теста одними из первых смогут опробовать новинку на русском языке. Кроме того, игровой процесс будет полностью адаптирован под отечественную аудиторию и рынок. Некоторые игровые механики уже были изменены благодаря пользовательскому голосованию.

В рамках бета-теста участники смогут исследовать один из континентов мира Black Desert. Игроков также ждут свободные PvP-битвы, современный редактор персонажей, развитая система отношений с NPC и возможность приручения диких животных.

Узнать больше о игре Black Desert можно на официальном сайте.