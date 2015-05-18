Финальный трейлер The Witcher 3: Wild Hunt

До долгожданного релиза The Witcher 3: Wild Hunt (Ведьмак 3: Дикая охота) остаются считанные часы. Компания CD Projekt Red опубликовала финальный трейлер к игре, посвященный ее выходу.

Новые приключения Геральта из Ривии стали одних из самых ожидаемых в игровой индустрии. Еще не вышедшая игра успела собрать более 200 наград, а по предзаказу уже было продано более 1 миллиона копий. В третьей части Ведьмака нам предстоит познакомиться с такими ключевыми персонажами из вселенной Ведьмака, как Йенифер - настоящей возлюбленной Геральта. В добавок, Геральт пытается найти свою дочь - Цири.