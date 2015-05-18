Все о компьютерах, играх и киберспорте

Финальный трейлер The Witcher 3: Wild Hunt

18.05.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin

До долгожданного релиза The Witcher 3: Wild Hunt (Ведьмак 3: Дикая охота) остаются считанные часы. Компания CD Projekt Red опубликовала финальный трейлер к игре, посвященный ее выходу.

Новые приключения Геральта из Ривии стали одних из самых ожидаемых в игровой индустрии. Еще не вышедшая игра успела собрать более 200 наград, а по предзаказу уже было продано более 1 миллиона копий. В третьей части Ведьмака нам предстоит познакомиться с такими ключевыми персонажами из вселенной Ведьмака, как Йенифер - настоящей возлюбленной Геральта. В добавок, Геральт пытается найти свою дочь - Цири.

 

Количество уникальных просмотров: 1008

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.9771 seconds and used 1.29MB of RAM. We need to overclock it :-)!