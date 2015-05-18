Стало известно количество проданных копий South Park: The Stick of Truth

Компания Ubisoft опубликовала свой отчет за 2015 финансовый год. Из него стало известно, что ролевая игра South Park: The Stick Of The Truth разошлась тиражом в общей сложности 1.6 млн копий, учитывая все платформы.

До недавнего времени разработчики из Obsidian сообщали, что игра "идет на ура!", но конкретных цифр не называли. Причем, на продажи и не повлиял скандальный контент игры, в следствие чего игру запретили в некоторых странах или повергли её цензуре.

South Park: The Stick of Truth вышла в прошлом году на PC, консолях PS3 и XBox360. В основу игры лег одноименный мультсериал "Южный Парк", который также известен своим неоднозначным контентом.