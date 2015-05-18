Все о компьютерах, играх и киберспорте

Стало известно количество проданных копий South Park: The Stick of Truth

18.05.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Компания Ubisoft опубликовала свой отчет за 2015 финансовый год. Из него стало известно, что ролевая игра South Park: The Stick Of The Truth разошлась тиражом в общей сложности 1.6 млн копий, учитывая все платформы.

До недавнего времени разработчики из Obsidian сообщали, что игра "идет на ура!", но конкретных цифр не называли. Причем, на продажи и не повлиял скандальный контент игры, в следствие чего игру запретили в некоторых странах или повергли её цензуре.

South Park: The Stick of Truth вышла в прошлом году на PC, консолях PS3 и XBox360. В основу игры лег одноименный мультсериал "Южный Парк", который также известен своим неоднозначным контентом. 

Количество уникальных просмотров: 1024

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.1416 seconds and used 1.29MB of RAM. We need to overclock it :-)!