Релиз F1 2015 отложили на месяц

Разработчики из Codemasters сегодня сообщили, что релиз гоночного симулятора F1 2015 перенесен на 10 июля — ровно на месяц позже обещанной даты. Причину переноса релиза не объяснили, зато опубликовали новый тизер проекта.

Будущая игра получит обновленный движок EGO Engine, благодаря которому около двадцати элементов (физические модели шин, трансмиссия, аэродинамика, подвеска и др.) будут улучшены. Разработчики обещают реалистичный игровой процесс и переработанную физику.

F1 2015 в этом году впервые посетит консоли нового поколения, а также игра выйдет на PC.