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Никаких новостей о Cyberpunk 2077 до 2017 года

27.05.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Студия разработчик CD Projekt RED объявила, что раньше 2017 года никаких новостей о ролевой игре Cyberpunk 2077 ожидать не следует — ближайшие два года разработчики посвятят игре «Ведьмак 3: Дикая Охота» и ее пострелизной отладке.

«Мы уверены, что у Cyberpunk 2077 даже еще больший коммерческий потенциал, чем у “Ведьмака 3”. Впрочем, пока об этом слишком рано говорить. Этот год и следующий, 2016-й, будут временем “Ведьмака”», — сообщил руководитель CD Projekt Адам Кичинский.

А The Witcher III и правда ждал оглушительный успех: одних только предзаказов было оформлено более 1,5 млн копий. Разрабочики надеются, что продажи новинки во много раз превысят продажи предыдущих игр серии. Хотим отметить, что разработчики при анонсе игры хотели выпустить ее в 2015, но каждый раз сдвигали дату, в итоге отложив игру на неизвестный срок.

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