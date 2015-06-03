Bethesda анонсировала Fallout 4

Наконец-то это свершилось! Компания Bethesda анонсировала новую часть культовой пост-апокалиптической игры Fallout. Информации об игре в настоящий момент крайне мало, и в настоящий момент лишь известно, что игра выйдет на PC, XBox One и PS4. Консолям прошлого поколения новинки не достанется. ​

Помимо официального сайта, который, к слову, на момент написания этой новости, в сети появился и трейлер игры.

Возможно, Bethesda покажет Fallout 4 в рамках игровой конференции E3, пресс-конференция компании запланирована в ночь с 14 на 15 июня.