YouTube запустил собственный игровой сервис

В прошлом году YouTube неоднократно пытался купить сервис игровых стримов Twitch, но детищу компании Google так и не удалось приобрести самую популярную стрим платформу.

И вот гугл решает ответить, а отвечает он запуском собственного игрового сервиса YouTube Gaming. Работу начнет он этим летом пока-что только в США и Англии.

YouTube Gaming будет иметь отдельный сайт, а так-же приложения для iOS и Android устройств. Вся суть сервиса такая же как у Twitch - можно просматривать прямые трансляции с поддержкой 60 fps, а также вести трансляцию самому, ну и помимо этого естественно присутствует чат.

Следить за обновлениями и новостями сервиса вы можете подписавшись на рассылку на официальном сайте проекта. На сайте ячейки логотипа кликабельны, советуем попробовать покликать на все, каждый скрипт отсылка к какой-либо игре.