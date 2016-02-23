Дата выхода Mirror’s Edge: Catalyst

В сети появился геймплейный ролик Mirror's Edge: Catalyst, а в вместе с ним стала известна и дата выхода игры - 23 февраля 2016 года.

Новые приключения Фэйт, главной героини и паркурщицы игры, будут проходить в большом открытом мире, который в два раза больше, чем в первой части. Главный персонаж не будет ограничен в свободе передвижения, при этом, он будет полностью лишён какого-либо оружия.

Разработкой игры занимается компания DICE, а выход игры намечен на 23 февраля 2016 года. Напомним, что оригинальная версия Mirror’s Edge вышла на консолях XBox 360 и PS3 в конце 2008 года, а версия для PC была представлена в начале 2009 года. Действие игры происходит в антиутопичном городе не очень далёкого будущего, в котором средства связи контролируются правоохранительными органами. Единственный способ передать сообщение, избежав надзора, — прибегнуть к услугам Бегущих (англ. runners), к которым принадлежит и главная героиня игры, Фэйт (англ. Faith — вера).