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StarCraft II: Legacy of the Void выйдет в ноябре

14.09.2015 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin

Компания Blizzard официально объявила дату выхода второго дополнения к стратегии реального времени StarCraft II под названием Legacy Of The Void. Релиз продолжения истории культовой RTS состоится 10 ноября 2015 года.

Новое дополнение не потребует наличия предыдущих частей StarCraft II и будет независимым. В нем нам предстоит узнать о дальнейшей судьбе Королевы Клинков и роли расы протоссов в борьбе с древним злом - Богом Амуном. Золотая Армата под управлением Артаниса продемонстрирует всю мощь инопланетной расы и вернет свою родную планету Айур, захваченную Роем.

StarCraft II: Legacy Of The Void станет заключительной частью культовой трилогии. В настоящий момент уже доступен предзаказ игры. Те, кто офомит предзаказ сейчас получат дополнительные миссии, в которых игрокам предстоит узнать о новых странствиях Зератула, описывающих события в промежуток времени между событиями Heart Of The Swarm и Legacy Of The Void.

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