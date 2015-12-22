Как побеждать в Heroes Of The Storm (HotS)

Достаточно часто случается так, что ваша команда, подобранная из случайных участников, не может очень долго скооперироваться. В результате, вы теряете преимущество в опыте, ваши башни рушатся, а победой уже даже и не пахнет.

Когда такое происходит, не стоит распыляться просто так, устраивая перепалку в чате, тратя свое время на выяснение отношений, и кто из участников команды более «рак» и «нуб». На самом деле, нужно вспомнить, что Heroes Of The Storm – это очень глубокая командная игра. Даже опыт идет общий на команду, а не индивидуально на каждого из игроков. Очень часто бывает, что держать «соло» на одном лайне имеет смысл только на начальных этапах игры. В дальнейшем победа зависит от каждого из игроков, а участие в тимфайтах является обязательным априори, так как отсутствие одного участника команды в «замесе» приводит к тому, что ваша команда получит четыре смерти. Поэтому – соберитесь.

Если вы уже понимаете, что игру вытащить сложно – нужно сгруппироваться и действовать всегда вместе. Это важно потому, как когда ваши соперники видят свое преимущество, они начинают расслабляться, быть увереннее в себе – такова психология. Они могут начать действовать по одиночке. Вам нужно это использовать и ловить игроков по одиночке, либо вступать в бои типа 3 на 5, где численное преимущество на вашей стороне. Как только вы вытаскиваете такие тимфайты, а игроки соперника еще в респауне, пользуйтесь преимуществами карты. Собирайте дары, семена, монетки, лагеря, боссов и так далее и тому подобное.

Следите за мини-картой. Возьмите себе за правило – пикать по карте нужно не просто так, а для того, чтобы донести до своих тиммейтов. И последнее правило – не расслабляться и быть настроенным на победу.

Следующее видео служит наглядным примером такой безнадежной игры, но которую удалось вытащить. Даже когда у вас отвратительный сетап, два саппорта, три ассасина и ни одного танка - победить можно!