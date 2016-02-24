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Husky Overwatch - женская команда по еще не вышедшей игре от Blizzard

24.02.2016 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin

Overwatch, первый шутер от любимой многими "Метелицы", продолжает собирать вокруг себя ажиотаж. Несмотря на то, что Blizzard буквально на днях начала только второй этап закрытого бета-теста, по новому шутеру уже стараются проводить турниры, а геймеры стремятся сбиваться в команды.

Одной из таких команд стала Husky Overwatch. Особенность этой команды заключается в том, что она полностью состоит из женского коллектива, но говорить о потенциале девушек, если он есть как таковой, пока еще рано. С другой стороны, будущее Overwatch как киберспортивной дисциплины тоже остается под вопросом - ведь игра еще не вышла.

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