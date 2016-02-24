Husky Overwatch - женская команда по еще не вышедшей игре от Blizzard

Overwatch, первый шутер от любимой многими "Метелицы", продолжает собирать вокруг себя ажиотаж. Несмотря на то, что Blizzard буквально на днях начала только второй этап закрытого бета-теста, по новому шутеру уже стараются проводить турниры, а геймеры стремятся сбиваться в команды.

Одной из таких команд стала Husky Overwatch. Особенность этой команды заключается в том, что она полностью состоит из женского коллектива, но говорить о потенциале девушек, если он есть как таковой, пока еще рано. С другой стороны, будущее Overwatch как киберспортивной дисциплины тоже остается под вопросом - ведь игра еще не вышла.