Natus Vincere определились с составом по Dota 2

Как известно, в октябре прошлого года Natus Vincere распустили свой состав по Dota 2 в связи с чередой неудачных выступлений. Долгое время команда находилась в состоянии неопределенности и в поисках новых игроков.

Большая часть команды была "укомплектована" достаточно быстро и первыми в очереди были Данил «Dendi» Ишутин и Акбар «SoNNeikO» Бутаев. После череды замен в январе к Na'Vi присоединился Виктор "GeneRaL" Нигрин в качестве хардлайнера. Вчера менеджеры команды Natus Vincere официально объявили о том, что коллектив укомплектован и готов принимать участие в новых турнирах. Так, например, одним из первых турниров станет LAN-финал Dota Pit League, куда команде удалось пробиться через квалификацию.

Утвержденный состав Natus Vincere выглядит следующим образом: