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Natus Vincere определились с составом по Dota 2

24.02.2016 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin

Как известно, в октябре прошлого года Natus Vincere распустили свой состав по Dota 2 в связи с чередой неудачных выступлений. Долгое время команда находилась в состоянии неопределенности и в поисках новых игроков.

Новый состав Navi по Dota 2

Большая часть команды была "укомплектована" достаточно быстро и первыми в очереди были  Данил «Dendi» Ишутин и Акбар «SoNNeikO» Бутаев. После череды замен в январе к Na'Vi присоединился Виктор "GeneRaL" Нигрин в качестве хардлайнера. Вчера менеджеры команды Natus Vincere официально объявили о том, что коллектив укомплектован и готов принимать участие в новых турнирах. Так, например, одним из первых турниров станет LAN-финал Dota Pit League, куда команде удалось пробиться через квалификацию.

Утвержденный состав Natus Vincere выглядит следующим образом:

 Даниил «Dendi» Ишутин
 Иван «ArtStyle» Антонов
 Акбар «SoNNeikO» Бутаев
 Дмитрий «Ditya-Ra» Миненков
 Виктор «GeneRaL» Нигрини
 Евгений «Sh4dowehhh» Алексеев (замена)
 Никола «Lebron» Попович (замена)

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