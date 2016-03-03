Blizzard работает над новой игрой по вселенной Diablo?

Приветствую тебя Странник! Остановись и послушай… В сети появилась информация о том, что всеми любимая «Метелица» начала работу над новой игрой по вселенной Diablo.

Началу таким слухам послужило размещение вакансий: компании требуются новые специалисты для работы в новом проекте по вселенной Diablo. Согласно имеющейся информации, компании требуются концепт-арт художники, специалисты по освещению и художники в области разработки персонажей. Все эти люди нужны для работы в «еще не анонсированном проекте», а описание вакансий намекает, что работа будет проходить в стиле Diablo.

Возможно, мы просто получим новый аддон для Diablo 3, но кто знает, что можно ожидать от Blizzard. На E3 2016 компания Blizzard не подавала заявку, но, возможно больше деталей мы узнаем лишь в ноябре, на Blizzcon 2016.