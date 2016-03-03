IEM Katowice 2016: казахстанец, увы, не добрался до 1/8 финала по StarCraft 2

Сегодня пройдут матчи 1/8 финала Intel Extreme Masters Katowice по дисциплине StarCraft 2: The Legacy of The Void. Игроки сразятся за призовой фонд в 150,000$, и, что немаловажно, за место в плей-офф WCS. Игры будут проходить в формате Single Elimination (bo5). Финальные матчи будут проходить в формате bo7.

Что примечательно, свои силы в данном чемпионате можно заметить игрока, который выступает под казахстанским флагом. Игрок с ником PiLiPiLi. (Протосс) из Казахстана, к сожалению, не смог пройти 1/16 финала, уступив со счетом 3-1 поляку с ником MaNa (Протосс). Но сам факт появления казахстанских геймеров по дисциплине StarCraft 2 на профессиональной кибер-арене такого уровня вызывает уважение.

Что касается других участников из стран СНГ, то в этот раз их не так много. Украину представляет Bly (Зерг), а за Россию выступает Happy (Терран). Несмотря на то, что они являются титанами StarCraft 2, они также не смогли продвинуться дальше 1/16 турнира. Bly уступил со счетом 2-3 зергу из Польши под ником elazer. С таким же счетом проиграл и Happy в матче против корейского зерга Shin «Hydra...» Dong Won.

Полный список участников опубликован в таблице ниже:

Проследить за сеткой турнира можно на этой странице GoodGame.ru.