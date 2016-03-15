Hitman: сравнение производительности DirectX11 и DirectX 12

Как известно, 11 марта состоялся релиз новой игры из серии Hitman. Но эта новость не сколько о новой истории Агента 47, а сколько графических технологиях этой игры. Новый Hitman поддерживает новый API от Microsoft - DirectX 12, который появился с выходом Windows 10 и используется только в "десятке". С выходом нового API нам сулили намного больший FPS в играх.

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В сети появилось видео, в котором производится сравнение производительности Hitman в режимах DirectX 11 и DirectX 12. В качестве видеокарты использовалась AMD Radeon R9 390X.

В среднем, прибавка в FPS при переходе с DirectX 11 на DirectX 12 составляет около 9,5 кадров в секунду, что не так уж и много, однако, но согласитесь, иногда и 10 лишних FPS не помешают?