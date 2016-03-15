Rise of Tomb Raider обзавелась поддержкой DirectX 12

Crystal Dynamics 11 марта выпустили пятый по счету патч под номером 1.0.638.6 для игры Rise Of Tomb Raider, который приносит поддержку новых технологий, таких как DirectX 12 и NVIDIA VXAO.

Как сообщают разработчики, переход на DirectX 12 позволит поднять уровень производительности в игре, но для корректной работы рекомендуют обновить драйвера на видеокаты для Windows 10:

- для NVIDIA: http://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/99512/en-us

- для AMD: http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMD_Radeon_Software_Crimson_Edition_16.3.aspx

Помимо VXAO, были также добавлены новые опции графических настроек, добавлен новый встроенный игровой тест, исправлены проблемы с HBAO+, а также была проделана работа по оптимзиации и испралению ошибок.