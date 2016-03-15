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Rise of Tomb Raider обзавелась поддержкой DirectX 12

15.03.2016 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin

Crystal Dynamics  11 марта выпустили пятый по счету патч под номером 1.0.638.6  для игры Rise Of Tomb Raider, который приносит поддержку новых технологий, таких как DirectX 12 и NVIDIA VXAO.

Как сообщают разработчики, переход на DirectX 12 позволит поднять уровень производительности в игре, но для корректной работы рекомендуют обновить драйвера на видеокаты для Windows 10:

- для NVIDIA: http://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/99512/en-us 
- для AMD: http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMD_Radeon_Software_Crimson_Edition_16.3.aspx

Помимо VXAO, были также добавлены новые опции графических настроек, добавлен новый встроенный игровой тест, исправлены проблемы с HBAO+, а также была проделана работа по оптимзиации и испралению ошибок.

 

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