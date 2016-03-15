WarCraft III: The Frozen Throne получит обновление

Компания Blizzard сегодня, 15 марта, выпустит новый патч 1.27 на уже ставшей легендой игру WarCraft III: The Frozen Throne. Нам кажется, прежде всего, это обусловлено тем, что WarCraft III возвращается как дисциплина на арену киберспорта.

На днях в сети появилось видеообращение человека, который занимается поддержкой классических игр от Blizzard. Роберт Брайденберг, так его зовут, сообщил, что 15 марта выходит новый патч для WarCraft III, при этом, в обращении говорится, что это "лишь первый шаг на долгом пути". В новом патче, скорее всего, мы можем ожидать обновленную систему матч-мейкинга и коммуникации с друзьями. Между тем, стоит напомнить, что последний патч на WarCraft III выходил вышел 24 марта 2011 года.

Скорее всего, обновление WarCraft III обусловлено тем, что эта стратегия является официальной дисциплиной чемпионата World Cyber Arena 2016 (WCA 2016), который будет проходит в Китае. В общей сложности, восемь игроков WC3 сразятся за призовой фонд $15 328 или 100,000 юаней.