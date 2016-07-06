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Компания GIGABYTE провела турнир по HeartStone в Алматы

06.07.2016 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin

3 июля 2016 года прошел первый турнир серии GIGA GAMES Алматы по HearthStone  в клубе CYCLONE. Игра получилась насыщенной, жаркой и очень интересной. Весь турнир проходил в дружеской обстановке и с горячей поддержкой со стороны зрителей и болельщиков.

34 зарегистрированных игрока вели захватывающие сражения до определения главных победителей. Ими стали 3-е ребят: 1-е место – Ильяс (ник Hallmark), 2-е место – Данияр (ник danchik), 3-е место – Женис (ник Pixel). Жаркая борьба за призовые места и торжественное награждение победителей денежными призами от GIGABYTE и ценными призами от партнеров турнира, компании DISTI.

Следующая игра состоится уже в эти выходные, это будет Dota 2. Как и в случае с HearthStone игроков ждут жаркие битвы за призовые места (денежные призы от GIGABYTE  и ценные призы от DISTI). Успейте зарегистрироваться до 9 июля, до 10:00. 

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