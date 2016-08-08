Игровая вечеринка в Алматы: OMEN party

29 июля 2016 года прошла игровая вечеринка OMEN party в Next Esentai (Алматы). Первое событие в таком формате собрало больше 100 геймеров различных направлений и дисциплин. Главной темой вечера была презентация нового игрового ноутбука второго поколения HP OMEN.

Во время мероприятия были продемонстрированы характеристики ноутбука, в том числе различия HP OMEN первого и второго поколений. Как сообщили представители HP, из модели первого поколения убрали все лишнее и создали еще более удобный, функциональный и легкий игровой ноутбук, который стал более доступен с финансовой точки зрения.

Из интересных особенностей, на которые следует обратить внимание:

Настраиваемая подсветка клавиатуры (по группам, отдельные клавиши под цвета на выбор)

Мощный звук (Bang & Olufsen dual speakers)

Видеокарта NVIDIA GTX 960M GRAPHICS (в купе с процессором Intel Core i7 CPU)

3D + web камера, обеспечивающие удобный качественный стрим без использования хромокей-полотна

Высокая мобильность: вес ноутбука всего 2,2 кг

Комбо характеристик хорошо подходит как для рабочих программ (дизайнерских, например), так и для самых требовательных игр.

Надеемся, что это было не последнее мероприятие подобного формата.