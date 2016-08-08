Все о компьютерах, играх и киберспорте

Игровая вечеринка в Алматы: OMEN party

08.08.2016 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin

29 июля 2016 года прошла игровая вечеринка OMEN party в Next Esentai (Алматы). Первое событие в таком формате собрало больше 100 геймеров различных направлений и дисциплин. Главной темой вечера была презентация нового игрового ноутбука второго поколения HP OMEN. 

Во время мероприятия были продемонстрированы характеристики ноутбука, в том числе различия HP OMEN первого и второго поколений. Как сообщили представители HP, из модели первого поколения убрали все лишнее и создали еще более удобный, функциональный и легкий игровой ноутбук, который стал более доступен с финансовой точки зрения.

Из интересных особенностей, на которые следует обратить внимание:

  • Настраиваемая подсветка клавиатуры (по группам, отдельные клавиши под цвета на выбор)
  • Мощный звук (Bang & Olufsen dual speakers)
  • Видеокарта NVIDIA GTX 960M GRAPHICS (в купе с процессором Intel Core i7 CPU)
  • 3D + web камера, обеспечивающие удобный качественный стрим без использования хромокей-полотна
  • Высокая мобильность: вес ноутбука всего 2,2 кг

Комбо характеристик хорошо подходит как для рабочих программ (дизайнерских, например), так и для самых требовательных игр.

Надеемся, что это было не последнее мероприятие подобного формата. 

Количество уникальных просмотров: 941

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.4040 seconds and used 0.97MB of RAM. We need to overclock it :-)!