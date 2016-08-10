Звёзды киберспорта на фестивале WeGame

10-11 сентября состоится одно из главных интерактивных событий Украины – фестиваль виртуальных развлечений WEGAME. На мероприятии соберутся все, кто имеет отношение к косплею, киберспортивной и geek-культуре. Ты тоже приходи!

Рады сообщить, что почетными гостями фестиваля WEGAME станут представители одной из самых известных киберспортивных команд Украины – Natus Vincere. Мы знаем, что ты их очень хочешь увидеть! Кто они?

Арсений ceh9 Триноженко – одна из легендарных фигур команды Na’Vi. Арсений начал свою карьеру в качестве киберспортсмена задолго до участия в Natus Vincere, но именно здесь добился успеха и всемирной славы среди игроков. Сегодня он занимает должность официального стримера в этой киберспортивной организации и коментатора матчей по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO).

Евгений Yozhyk Мостовик – профессиональный игрок в FIFA. Евгений не просто хорошо играет в виртуальный футбол, он также является ярым фанатом уличного футбола. Ни одна неделя не проходит без футбольной тренировки на улице, что способствует улучшению навыков для участия в киберспортивных турнирах FIFA.

Гуру киберспорта на WEGAME проведут автограф-сессию специально для гостей фестиваля. У тебя будет возможность не только взять автограф, но и сфотографироваться с любимыми кумирами. В рамках мероприятия ты сможешь пообщаться с Арсением и Женей, чтобы узнать советы, которые помогут тебе для построения собственной карьеры в киберспорте!

Ждем тебя и твоих друзей 10-11 сентября на фестивале WEGAME. Купить билет ты можешь здесь: http://wegame.com.ua/ru/registration