Продажи раннего доступа Project Genom стартуют 12 октября

Студия NeuronHaze рада объявить, что 12 октября, в Steam, начнутся продажи раннего доступа игры Project Genom. Все желающие смогут перенестись в будущее и принять участие в борьбе за выживание людской расы.

В этот день тысячи голых людей, покинув свои криокамеры, отправятся на просторы Авалона в поисках величия, славы и штанов. Если же человеческое тело не подойдет для ваших грандиозных планов - меняйте себя на генном уровне, получая невероятные мутации, или модифицируйте организм за счет высоких технологий, бросая вызов самой природе. Кем быть в этом мире и в какую сторону развиваться человечеству – решать вам.

Мы можем с гордость заявить, что Project Genom - это не обычная MMORPG, где нас заставляют фармить, фармить и фармить. Здесь вы вспомните, что такое глубокий сюжет, сложные бои, RPG и налет хардкора. Мы делали игру, вдохновляясь нашими любимыми проектами, такими как Mass Effect, Witcher, Morrowind, Deus Ex, Dead Space. С самого начала сюжетной линии перед вами появится множество загадок, решение которых может привести к неожиданным результатам. Перед вами не будет бегущей дорожки и указателей, придется думать и принимать решения самостоятельно. Куда нести найденные записи? Чья это отрезанная рука? Кто хочет уничтожить все население города? Включайте интуицию, думайте, и не забывайте брать с собой оружие!

Помимо всего прочего, мы хотим обрадовать всех любителей b2p игр, ведь в проекте нет никакого скрытого доната, все добывается своими силами и только в игре!

В дополнение, мы рады рассказать, что игра постоянно дополняется новым контентом в неимоверных количествах. В последнем обновлении, которое было установлено 22 августа, в игре появилось:

27 новых квестов

Реализована система регионов

Доработаны модели персонажей

Добавлена новая озвучка персонажа

Добавлена новая большая локация

Исправлено множество ошибок

Полный список изменений вы можете найти здесь: https://pgenom.com/changelog-ru/