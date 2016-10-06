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Казахстанская MMORPG Will To Live Online обзавелась системными требованиями

06.10.2016 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin

Компания Alpha Soft объявила о системных требованиях к закрытому альфа-тесту MMORPG-игры Will To Live Online. По словам разработчиков, для более-менее комфортной игры потребуются процессоры уровня Intel Core i3 с тактовой частотой 3.1 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарты уровня GeForce GTX 650 Ti или AMD Radeon R9 270.

Полный список системных требований выглядит следующим образом:

Процессор: Intel Core i3 с тактовой частотой не менее 3100 MHz
Оперативная память: 8 ГБ DDR3
Видеокарта: GeForce GTX 650 Ti или AMD Radeon R9 270
Места на жестком диске: 10 ГБ
Операционная система: Windows 7 x64 и выше.

Will To Live Online - это MMORPG в духе постапокалипсиса с видом от первого лица. События игры разворачиваются в 2071 году, спустя 50 лет после случившейся катастрофы. Практически полностью уничтоженная цивилизация и сильные изменения в окружающем мире в результате техногенной катастрофы заставили животный мир эволюционировать - на свет появились твари, которые способны возглавить вершину пищевой цепочки, сместив с этой роли человека. 

В игре будет четыре различных класса, PvP и PvE режимы (MMO). Закрытый тест разработчики обещают начать уже в этом году, для тестирования будет предоставлен режим PvP.

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