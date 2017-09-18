Успешный старт Destiny 2. Игру разбирают как "горячие пирожки".

Компания Activision официально заявила, что ММО-шутер Destiny 2 от студии Bungie обошёл все игры в PS Store по количеству продаж за первый день.



Пит Парсонс, глава Bungie поделился впечатлениями об удачном запуске:

«На прошедшей неделе мы достигли невероятных высот при поддержке нашего сообщества игроков. Вся команда поражена тем, что уже восемь дней подряд более миллиона игроков одновременно играют в Destiny 2. Мы в равной степени вдохновлены и тронуты, а также с нетерпением ждём момента, когда сможем показать игрокам, что ждёт их дальше!»

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Эрик Хишберг, глава Activision тоже сказал несколько слов об успехе игры:

«Невероятно захватывающе видеть, как такое количество человек увлеклись новой видеоигровой вселенной в первую неделю релиза, крупнейшее число предзаказов в истории серии и новый рекорд продаж в PlayStation Store за первый день. На данный момент выход Destiny 2 является самым успешным консольным релизом года. Принимая в расчёт грядущий релиз ПК-версии, можно с уверенностью сказать, что Destiny 2 обещает стать одним из крупнейших событий года в игровой индустрии».

Destiny 2 уже доступна на PS4 и Xbox One. На PC релиз состоится 24 октября только в Battle.net.