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Will To Live Online: первый взгляд на отечественную MMO

18.09.2017 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin

Стало известно, что еще в июне этого года проект Will To Live Online  успешно прошел голосование в сервисе Steam Greenlight, и теперь разработчики игры занимаются подготовкой публикации своего детища в Steam, попутно выпуская огромное количество обновлений и улучшений для игры.

Пока игра еще не появилась в Steam, каждый желающий имеет возможность получить доступ к игре оплатив ранний доступ на официальном сайте игры. На данный момент в игре имеется более 70 квестов, четыре класса персонажа, немаленький арсенал оружия и огромные площади для изучения игрового мира. Нам показалось, что игра достойна внимания, в связи с чем мы решили публиковать на своем канале прохождение квестов в этой игре, попутно рассказывая об устройстве мира Will To Live Online.

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