Онлайн в PUBG перевалил за 2 миллиона

Playerunknown's Battlegrounds продолжает набирать обороты. Не так давно творение компании Bluehole Studio установило абсолютный рекорд Steam по количеству онлайн-игроков за всю историю существования сервиса от Valve. Теперь игра зашла еще дальше — менее чем за месяц число одновременно находящихся в PUBG пользователей выросло почти на половину, перевалив за отметку в 2 млн человек. На момент написания заметки многопользовательский экшен о выживании почти в два раза обходит по этому показателю Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive вместе взятые.

Впрочем, на этом успехи Playerunknown's Battlegrounds не заканчиваются. Согласно данным сервиса Steam Spy тираж игры превысил 15 млн копий. Заметим, что последние 5 млн экземпляров были раскуплены геймерами всего за полтора месяца. Также в Steam Spy отмечается, что основной приток (42%) новых пользователей идет из Китая.