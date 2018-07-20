Desolate - годный кооперативный хоррор от российских разработчиков? [Краткий обзор]

Сегодня у меня добрались руки до игры под названием Desolate. Она вышла в "Ранний доступ" еще в феврале этого года, а разрабатывают ее, судя по всему, российские разработчики из компании Nearga. Сюжет игры, если вкратце, разворачивается в альтернативной реальности. Еще в Советском Союзе в 1938 году некто Виктор Огнин при поддержке правительства создает компанию, или конгломерат, под названием "Новый Свет", целью которой было создание и изучение новых военных технологий. Вскоре, СССР получает новые виды вооружения и мир вновь оказывается на грани бессмысленной войны.

Виктора это не останавливает, и он запускает новый проект - "Прорыв". Целью этого проекта было возведение искусственного острова, который получил название Граничный. Спустя 20 лет после создания конгломерата, правительство обнаруживает, что на этом острове Виктор проводил незаконные опыты над животными и людьми. И, в один прекрасный день, на острове "Граничный" произошел сбой, который привел к катастрофе. О том, что происходило в тот день, нам расскажут в эпилоге игры, который по сути, является еще и обучающей миссией.



Прохождение эпилога и первое знакомство с игрой

Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 4, который в последнее время набирает огромную популярность среди независимых студий. Картинка в игре достаточно приятная и атмосферная. По крайней мере, в эпилоге чувствуется привкус старого доброго Bioshock, что задает определенную атмосферу, и вполне удачно. Нельзя промолчать и о том, что игра поддерживает кооперативный режим на четверых человек.

Ребята из Nearga планируют завершить игру к осени 2018 года - именно тогда игра обретет статус финальной версии. Пожелаем Nearga удачи и успехов в воплощении всех задуманных планов.

Игру можно найти на этой страничке в Steam.