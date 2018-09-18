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INSOMNIA: The Ark - дизельпанк Sci-Fi RPG обзавелась трейлером

18.09.2018 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: John_White

Разработчики из Studio Mono подтвердили, что ролевая Sci-Fi RPG с примесью дизельпанка под названием INSOMNIA: The ARK будет выпущена 27-го сентября на Steam по цене в 29.99$.

Игрокам предстоит исследовать гигантскую космическую станцию и следовать эпичному сюжету вместе с четырьмя компаньёнами-неписями. В игре будет доступно 12 различных концовок, которые зависят от выбора игрока, который он сделал во время прохождения кампании.

 INSOMNIA: The Ark – это дизельпанк sci-fi RPG о медленно деградирующих остатках человеческого общества, пытающегося выжить на заброшенном космическом мегаполисе. Игрокам предстоит развивать своего персонажа, исследовать созданные с любовью и вручную локации, взаимодействовать со специфичными NPC и фракциями, а также пытаться остаться в живых в этом жестоком мире.

INSOMNIA: The Ark

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