INSOMNIA: The Ark - дизельпанк Sci-Fi RPG обзавелась трейлером

Разработчики из Studio Mono подтвердили, что ролевая Sci-Fi RPG с примесью дизельпанка под названием INSOMNIA: The ARK будет выпущена 27-го сентября на Steam по цене в 29.99$.

Игрокам предстоит исследовать гигантскую космическую станцию и следовать эпичному сюжету вместе с четырьмя компаньёнами-неписями. В игре будет доступно 12 различных концовок, которые зависят от выбора игрока, который он сделал во время прохождения кампании.

INSOMNIA: The Ark – это дизельпанк sci-fi RPG о медленно деградирующих остатках человеческого общества, пытающегося выжить на заброшенном космическом мегаполисе. Игрокам предстоит развивать своего персонажа, исследовать созданные с любовью и вручную локации, взаимодействовать со специфичными NPC и фракциями, а также пытаться остаться в живых в этом жестоком мире.

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