Анонсирована PlayStation Classic

Sony анонсировала игровую приставку PlayStation Classic, релиз которой состоится перед новым годом – 3 декабря. Приставка будет продаваться с 20-ю предустановленными играми, такими как Final Fantasy VII, Tekken 3, Ridge Racer Type 4 и так далее.

Уже прошло 25 лет со дня анонса первой игровой консоли Sony PlayStation. В Sony решили воспользоваться ностальгирующими настроениями в обществе и на примере Nintendo NES, решили представить возродить классическую приставку. PlayStation Classic примерно на 45% меньше, чем оригинальная консоль, но она и игровые контроллеры сохранили дизайн первой «плойки». Новая мини-консоль будет поставляться с HDMI-кабелем, USB-кабелем и двумя контроллерами. Кроме того, PlayStation Classic будет использовать карту виртуальной памяти для сохранения игрового процесса.

Как и сообщалось, релиз консоли назначен на 3-е декабря, цена новой консоли составит $99.99.

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