В Казахстане стартовал турнир по StarCraft II

Сегодня стартует регистрация на открытый турнир Центральной Азии по StarCraft II, которая продлится в течение трех дней, отборочный этап - с 10 по 13 декабря, полуфинальный этап и финал состоятся 17 декабря 2018 года в г.Алматы, в ТРЦ «Forum Almaty» (проспект Сейфуллина 617, на пересечении улиц Тимирязева – Сейфуллина).



https://sc2.pinger.kz/ - Cсылка на регистрацию



На турнир приглашен стример №1 по StarCraft II в СНГ - Алексей «Alex007» Трушляков. Вместе с ним комментировать матчи будет профессиональный комментатор, популярный мультидисциплинарный стример Михаил «Olsior» Зверев.

Также в качестве гостей в турнире примут участие один из самых титулованных игроков StarCraft II в СНГ Дмитрий «DIMAGA» Филипчук, восходящая звезда и популярный стример Карина «MissKrause».

Гости турнира примут участие в шоу-матчах со зрителями турнира, также вниманию болельщиков будет представлено косплей-шоу.

Турнир открыт для участия игрокам по дисциплине StarCraft II из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана.



Общий призовой фонд турнира - 2 000 000 тенге!



Спонсоры турнира

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