23 сентября вышло обновление 9.3 в World of Tanks

23 сентября вышло обновление 9.3. Новая версия игры уже доступна для скачивания и установки.
С обновлением 9.3 в World of Tanks появятся новые лёгкие танки СССР, Германии и США:
- США: T37 (VI уровень), M41 Walker Bulldog (VII уровень), T49 (VIII уровень);
- СССР: ЛТТБ (VII уровень), Т-54 облегчённый (VIII уровень);
- Германия: Spähpanzer Ru 251 (VIII уровень).
Переработана механика снаряда после рикошета вне танка: теперь он не исчезает, а продолжает движение. Подробнее об этом изменении читайте здесь.
Для танков VII–X уровней с передним расположением трансмиссии при попадании снаряда в трансмиссию исключено возникновение пожара. Подробнее об этом изменении читайте здесь.
В версии 9.3 будет представлена новая система отслеживания двух типов неспортивного поведения и борьбы с ними:
- Преждевременный выход из боя.
- Бездействие в бою.
Подробнее об этом можно узнать из специальной статьи.
Для режима «Укрепрайоны» добавлены новое строение «Канцелярия», функция «Легионеры», увеличение доходности режима вылазок и другие изменения геймплея. Узнать больше.
Начиная с обновления 9.3 все текстуры HD-моделей танков, как новые, так и уже существующие, будут поставляться в отдельном архиве. Подробности — на странице «Скачать World of Tanks».
С обновлением можно ознакомиться и при помощи видео:
Удачи на полях сражений!