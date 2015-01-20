23 сентября вышло обновление 9.3 в World of Tanks

23 сентября вышло обновление 9.3. Новая версия игры уже доступна для скачивания и установки.

С обновлением 9.3 в World of Tanks появятся новые лёгкие танки СССР, Германии и США:

США: T37 (VI уровень), M41 Walker Bulldog (VII уровень), T49 (VIII уровень);

СССР: ЛТТБ (VII уровень), Т-54 облегчённый (VIII уровень);

Германия: Spähpanzer Ru 251 (VIII уровень).

Переработана механика снаряда после рикошета вне танка: теперь он не исчезает, а продолжает движение. Подробнее об этом изменении читайте здесь.

Для танков VII–X уровней с передним расположением трансмиссии при попадании снаряда в трансмиссию исключено возникновение пожара. Подробнее об этом изменении читайте здесь.

В версии 9.3 будет представлена новая система отслеживания двух типов неспортивного поведения и борьбы с ними:

Преждевременный выход из боя. Бездействие в бою.

Подробнее об этом можно узнать из специальной статьи.

Для режима «Укрепрайоны» добавлены новое строение «Канцелярия», функция «Легионеры», увеличение доходности режима вылазок и другие изменения геймплея. Узнать больше.

Начиная с обновления 9.3 все текстуры HD-моделей танков, как новые, так и уже существующие, будут поставляться в отдельном архиве. Подробности — на странице «Скачать World of Tanks».

С обновлением можно ознакомиться и при помощи видео:

Удачи на полях сражений!