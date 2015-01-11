Многие уже в курсе, что 25-го марта выходит в свет дополнение к Diablo III - Reaper of Souls. Правда, это выход игры в штатах и Европе. Мы тоже можем купить электронную версию и начать играть сразу с релизом. Обойдётся это удовольствие в 1800/2700 российских рублей. Не слишком приятная цена для игроков, не правда ли?

Есть и другой вариант - русская лицензия. Русская версия выйдет позже - 15 апреля. Явным плюсом является стоимость, составляющая 900/1500 российских рублей. Согласитесь, такая цена уже смотрится куда лучше, чем европейская. Из минусов можно отметить невозможность запуска игры ранее 15 го апреля. Европейцы смогут начать проходить дополнение с 25 марта. С одной стороны, минус, но давайте говорить честно цена русской лицензии приятнее.

Ещё одна плюшка от АО "Метелица". Если вы приобретёте (и активируете) цифровую копию дополнения в период с 15 по 21 апреля (до 23:59 МСК), в подарок вы получите Крылья Доблести (такие крылышки у архангела, если не путаю - в общем, как у прочих ангелов, только золотые). Мелочь, а приятно.

Та же самая плюшка будет выдана, если вы привяжете к своему аккаунту ключ розничной русской версии в тот же период. Для европейцев плюшка тоже доступна, но точные сроки сообщить затрудняюсь.

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