29 июля вышло обновление 9.2 для World of Tanks

Вышло обновление 9.2 для World of Tanks, скачать его можно в игровом лаунчере уже сейчас (2 Гб). Укрепрайоны, измененные карты, ребаланс игровой техники и многое другое в новом обновлении игры.

Что нового в обновлении:

1. «Укрепрайон» — новый игровой режим для кланов и клановых игроков. Он доступен в клиенте игры и никак не связан с боями на Глобальной карте.

2. Перебалансировка боевой техники.

3. Доработки и исправления на картах «Священная долина», «Утёс», «Песчаная река», «Скрытая деревня», «Эрленберг», «Эль-Халлуф», «Аэродром», «Комарин», а также новая карта «Огненная дуга», представляющая собой атмосферный вариант «Прохоровки».

4. Режим «Исторические бои» отключён и будет возвращён после переработки. При этом полученные медали останутся и будут нормально отображаться у игроков, а прогресс по неполученным медалям исчезнет.

5. Во внутриигровой магазин добавлена советская премиум ПТ-САУ СУ-85И.

Более подробно о обновлении:

Полностью изучить все особенности обновления 9.2 относительно 9.1 вы можете Здесь!