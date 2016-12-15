30 марта состоится турнир по игре World of Tanks в Караганде в рамках серии «Битва за Казахстан»

В рамках серии киберспортивных турниров по World of Tanks под общим названием «Битва за Казахстан» в Караганде 30 марта в 12:00 в «Центре бокса им. Серика Сапиева» состоится чемпионат. Вход на мероприятие для всех свободный!

Всего по официальным данным в Караганде зарегистрировано больше 52 000 игроков в World of Tanks (около 12% населения города). Турнир будет проходить в двух форматах: командные соревнования и личный зачет. Партнерами турнира выступают SteelSeries, Kingston, АО «Казахтелеком».

Всех «танкистов» ожидает насыщенная развлекательная программа: конкурсы и викторины от известного ведущего-танкиста Эдуарда Мацаберидзе. На вопросы танкистов будет отвечать разработчик из Wargaming Константин Никифоров.

Чтобы принять участие в командном турнире, необходимо подать заявку на участие в предварительных онлайн отборочных соревнованиях. На данный момент на официальном сайте World of Tanks объявлена регистрация для команд только из Карагандинской области. Заявки от команд на участие в турнире принимаются до 24 марта (до 20.00 по местному времени). Начало онлайн-отборочных соревнований — 25 марта. На данный момент на сайте формируется более 200 команд. В финал пройдут только четыре сильнейшие команды, которые и будут сражаться на площадке мероприятия 30 марта. Комментировать командные бои на площадке турнира будет известный в танковом сообществе стример - Vspishka. Призовой фонд командного зачета 1 000 000 игрового золота и ценные призы от партнеров. Команда, победившая на турнире в Караганде, проходит в суперфинал, который состоится в конце сезона в Алмате.

Помимо командных сражений танкистов ожидает индивидуальный зачет. Принять участие в личном зачёте может любой желающий без предварительной регистрации. Для этого на площадке будет отведено около 30 компьютеров. По очереди каждый желающий может сыграть один бой на презентационном аккаунте World of Tanks. В зависимости от набранного игроком опыта, представитель компании Wargaming выдаст участнику карточку с бонус-кодом (игровым золотом).

Три лучших результата в личном зачете будут награждены фирменными призами от партнеров, призовой фонд личного зачета 90 000 игрового золота и ценные призы от партнеров.

Серия турниров «Битва за Казахстан» сделает остановки во многих городах страны: Караганде, Павлодаре, Астане, Шымкенте и гранд-финал состоится в Алмате. В каждый из этих городов специально прилетит команда разработчиков Wargaming из Минска, чтобы пообщаться с игроками, ответить на их вопросы и лично наградить победителей чемпионата.

Карта для проезда на турнир в «Центр бокса им. Серика Сапиева»:

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