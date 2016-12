34 года исполнилось игре Pac-Man 22.05.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984 22 мая 1980 года японская компания Namco выпустила свою самую известную игру PAC-MAN. Игра была разработана в основном работником компании Namco Тору Иватани в течение восемнадцати месяцев. В оригинале она называлась pakku-man [пакку-ман] (яп. パックマン). Название это произошло от японского описательного выражения «паку-паку табэру» (яп. パクパク食べる, поедать, откусывать, многократно широко раскрывая рот и захлопывая его). Часто упоминается, что к Иватани пришло вдохновение от кусочка пиццы. В интервью 1986 года он отметил, что это было наполовину правдой: Иватани округлил иероглиф кути (яп. 口 рот?) как символ поедания и придал ему подобие рта. Иватани попытался сделать игру интересной для более широких слоёв населения, помимо обычных мальчиков и подростков, и он добавил в игру элемент лабиринта. В результате игра получила название PUCK MAN. Когда игра появилась в Японии в 1979, она получила равнодушный отклик, поскольку игры вроде Space Invaders или Defender были куда более популярны. Однако в следующем году за игру взялась компания Midway из США. Игра стала называться Pac-Man из-за того, что название PUCK MAN было слишком близко к ругательству (англ. FUCK ), и вандалы могли легко его поменять, что загубило бы игру на корню. Однако в Европе можно найти как автоматы Pac-Man, так и PUCK MAN. Американская публика хорошо встретила игру, давшую альтернативу Space Invaders, что выразилось в беспрецедентной популярности и доходе, превзошедшем своего успешного предшественника. Даже Иватани был удивлён продажами в США. Игра вскоре стала общемировым явлением в видеоиндустрии, были выпущены многочисленные продолжения, стиль игры часто копировался, но никто из клонов не мог превзойти оригинал. Когда Midway выпустила Pac-Man в США, компания также изменила дизайн игровых автоматов. Стиль Namco был дороже и менее подходил для американского рынка. PUCK MAN был выкрашен в белый цвет, на нём были разноцветные рисунки. Pac-Man был выкрашен в жёлтый цвет, рисунки были простыми и запоминающимися. В игре было необходимо пройти все 255 уровней. Максимальное количество очков было зарегистрировано 3 июля 1999 года в Голливуде: Билли Митчел набрал 3 333 360 очков. Для этого ему потребовалось 6 часов. Он собрал все точки, все энерджайзеры, все фрукты, съел всех привидений на всех 255 уровнях. ​Производители видеоигр были впечатлены успехом этой видео игры. Её популярность превысила рейтинг Asteroids, аркады с гигантскими продажами. Автоматы Pac-Man разошлись в количестве 350 000 экземпляров. Игра была настолько популярна, что на её основе родилось множество подделок в начале 1980-х годов. Уникальный игровой дизайн заставлял производителей игр пересмотреть идею бесконечных инопланетных нашествий. Введённый в Pac-Man элемент юмора позволил игре соответствовать интересам более широких слоёв населения. Интерес подростков к Pac-Man превысил интерес к шутерам. Многие популярные видеоигры 1980-х в той или иной мере обязаны своим существованием Pac-Man: Q*bert, Donkey Kong, Frogger. источник Количество уникальных просмотров: 2781 Оцените материал: Подписаться на новости Похожие записи: Последнее с форума: Последнее в блогах: Социальные сети и RSS: Популярное (за 30 дней): eSPORTconf Ukraine 2017 - первая бизнес-конференция по вопросам киберспорта в Украине Дружественные проекты: Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

