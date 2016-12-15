6 декабря в Алмате состоится TECHLABS CUP KZ

6 декабря этого года в Алматы пройдет очередной этап крупнейшего в СНГ киберспортивного фестиваля TECHLABS CUP. Уже несколько лет это мероприятие является одним из основных в Казахстане и радует тысячи посетителей интересными развлечениями и красочными матчами. Местом проведения станет торгово-развлекательный центр MEGA Park.
Основными дисциплинами станут Dota 2 и CS:GO. По каждой из них на сцене TECHLABS CUP KZ будет сыграно по одному матчу в формате до трех побед. Победители получат по $2,000 на команду, а проигравшие по $1,000. Чтобы принять участие в шоу-матчах вам нужно пройти квалификации. По Dota 2 они пройдут 30 ноября в режиме онлайн, а по CS:GO - 30 ноября в компьютерном клубе The League Raiymbek, который находится на проспекте Райымбека 239 A в городе Алматы. На отборочных по CS:GO будет разыграно 2 квоты, а по Dota 2 – одна, так как вторую квоту получает команда xGame.kz.
Регистрация и регламент TECHLABS CUP KZ: CS:GO Qualification
Регистрация и регламент TECHLABS CUP KZ: activ Dota 2 Qualification
Activ – яркий и прогрессивный бренд Казахстана, который уже на протяжении 15 лет предлагает своим абонентам самые выгодные тарифы и высокое качество связи. Мы помогаем людям делиться позитивными эмоциями и жить в общении
Plantronics Gaming производит гарнитуры специально для любителей компьютерных игр. Сделанные из суперпрочных материалов, но при этом легкие и гибкие, они внесут дополнительный вклад в вашу победу. 40-миллиметровые динамики передают насыщенный стереозвук с максимальной отдачей басов, а микрофон убирает посторонние шумы. В модельном ряду представлены гарнитуры как для начинающих, так и для продвинутых пользователей. Plantronics Gaming – идеальный выбор настоящих геймеров.
С 1991 года под маркой SVEN выпускается широкий ассортимент техники для работы и развлечений. Ключевыми направлениями деятельности компании являются производство высококачественной акустики, компьютерной периферии, игровых манипуляторов, компонентов домашнего кинотеатра и техники для защиты электротехнического оборудования. Головной офис OY SVEN Scandinavia находится в Финляндии, а TM SVEN зарегистрирована более чем в 50 странах мира. Мы постоянно совершенствуемся, воплощая в жизнь девиз компании: “SVEN: you want – we can”
ZyXEL Communications является ведущим разработчиком сетевых решений для широкополосного доступа, цифрового дома, универсальных конвергентных сетей (NGN) и информационной безопасности.
Решения ZyXEL – это реализация самых последних и передовых технологий по предоставлению услуг Triple Play, Качества Обслуживания сети, Сетевой Безопасности и Управления сетью. Полная адаптация продукции к условиям телекоммуникационных сетей на территории стран СНГ, многоуровневая техническая и сервисная поддержка, программы сертифицированного обучения и активное развитие партнерской сети дали возможность ZyXEL быстро занять лидирующие позиции среди производителей телекоммуникационного оборудования и успешно реализовывать свои решения на новых региональных рынках.