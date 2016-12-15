6 декабря в Алмате состоится TECHLABS CUP KZ

6 декабря этого года в Алматы пройдет очередной этап крупнейшего в СНГ киберспортивного фестиваля TECHLABS CUP. Уже несколько лет это мероприятие является одним из основных в Казахстане и радует тысячи посетителей интересными развлечениями и красочными матчами. Местом проведения станет торгово-развлекательный центр MEGA Park.

Основными дисциплинами станут Dota 2 и CS:GO. По каждой из них на сцене TECHLABS CUP KZ будет сыграно по одному матчу в формате до трех побед. Победители получат по $2,000 на команду, а проигравшие по $1,000. Чтобы принять участие в шоу-матчах вам нужно пройти квалификации. По Dota 2 они пройдут 30 ноября в режиме онлайн, а по CS:GO - 30 ноября в компьютерном клубе The League Raiymbek, который находится на проспекте Райымбека 239 A в городе Алматы. На отборочных по CS:GO будет разыграно 2 квоты, а по Dota 2 – одна, так как вторую квоту получает команда xGame.kz.





Регистрация и регламент TECHLABS CUP KZ: CS:GO Qualification

Регистрация и регламент TECHLABS CUP KZ: activ Dota 2 Qualification