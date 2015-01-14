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Activision хочет приобрести создателей GTA V

01.09.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Среди специалистов игровых индустрии начали ходить слухи о слиянии Activision и Take-Two Interactive. «Слияние будет выгодно обеим сторонам». – утверждают аналитики. Помимо преимуществ в бизнесе и расширении ресурсов для разработки игр, объединение компаний также позволит основать новую студию, которая займется съемками фильмов по мотивам игр обеих компаний. Activision располагает «внушительными связями с Голливудом», а также опытом в разработке онлайновых игр, что также будет на руку Take-Two Interactive.

«Для Activision, приобретение Take-Two Interactive будет великолепным решением, как нам кажется. Несмотря на самых талантливых разработчиков в команде и самые популярные игры в мире, компания, которая только недавно заработала более 1 миллиарда долларов, стоит не очень дорого», — отметил аналитик Майк Хики.

 

Напоминаем, что официально релиз GTA V запланирован на осень 2014 года, но может быть перенесен. О причинах переноса даты релиза вы можете прочитать - Здесь.

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