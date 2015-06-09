Анонс новой RPG от Square Enix состоится в декабре

Компания Square Enix, работавшая в последнее время над такими проектами, как Final Fantasy и Dragon Quest, готовится сделать анонс нечто нового до конца года.

«Мы готовим совершенно новую ролевую игру для консолей. И это не ремейк. Официальный анонс мы сделаем в декабре. Работа над проектом началась после того, как меня назначили президентом, и теперь игра почти готова», — сообщил президент Square Enix Ёсукэ Мацуда, отметив, что новая игра будет доступна не только для игроков японии.

Ну, а нам, игрокам, остается только ждать.