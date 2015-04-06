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Анонс новой Total War состоится в конце сентября

10.09.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

В течение месяца студия The Creative Assembly представит новую часть стратегического сериала Total War. Разработчики заявили, что анонс состоится во время выставки EGX 2014. Она пройдет в Лондоне с 25 по 28 сентября. Посетители мероприятия первыми узнают подробности и увидят новую игру.

Скучать в ожидании новой игры поклонникам Total War не придется. На днях SEGA анонсировала расширенное и дополненное издание Total War: Rome 2 — Emperor Edition. Версия игры с новой кампанией Imperator Augustus появится 16 сентября на РС и Mac.

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