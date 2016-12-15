Анонсирована седьмая часть Might & Magic Heroes

Компания Ubisoft готовит продолжение популярнейшей серии стратегий Heroes of Might and Magic, правда под новых названием - Might & Magic Heroes. Что интересно игра будет эксклюзивом для PC платформы, а ее выход запланирован на конец 2015 года.
15.08.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984
Компания Ubisoft готовит продолжение популярнейшей серии стратегий Heroes of Might and Magic, правда под новых названием - Might & Magic Heroes. Что интересно игра будет эксклюзивом для PC платформы, а ее выход запланирован на конец 2015 года.
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