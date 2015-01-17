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Assassins Creed: Rogue планируют выпустить и на ПК

17.09.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Карл Вон Дер Люх , продюсер игры Assassin’s Creed: Rogue, отметил, что разработчики рассматривают возможность выпустить игру и для РС геймеров.

«Игру разрабатывают для Xbox 360 и PlayStation 3. Мы получаем много просьб от фанатов о релизе РС версии игры, поэтому в ближайшее время мы рассмотрим и эту возможность», — отметил продюсер.

Исторически Ubisoft не упускает возможности выпустить свои игры на новые платформы, если того просят фанаты. К примеру, Assassin’s Creed: Liberation после появления на PlayStation Vita решили выпустить и на консолях и РС. Также весьма вероятно, что Assassin’s Creed: Rogue может появиться и на консолях нового поколения, в случае если разработчики все же решатся выпустить игру на РС.

 

Напоминаем, что релиз игры запланирован на 11 ноября 2014 года

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